Пользователи нашли дефект в новых iPhone

25.09.2018 06:40



Пользователи новый iPhone обнаружили дефект в работе гаджета. Информация о бракованных дисплеев новинки Apple появилась на ресурсе Reddit, пишет РИА Новости. Так, пользователи сообщают, что при использовании iPhone в режиме минимальной яркости, черный цвет на дисплее отображается как серо-оранжевый.

В России продажи новинок от компании Apple начнутся с 28 сентября. По официальным данным, iPhone XS будет стоить порядка 88 тыс. рублей, iPhone XS Max около 97 тыс. рублей, а iPhone XR обойдется своему будущему владельцу в 65 тыс. рублей.