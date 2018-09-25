КПРФ и ЛДПР сформируют коалиционные правительства в регионах

25.09.2018 06:21



Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что во Владимирской области, Хабаровском крае и в Республике Хакасия планируется сформировать коалиционные правительства совместно с ЛДПР, пишет газета Ведомости. По его словам, уже получено согласие на создание коалиции от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Напоминаем, что на губернаторских выборах во Владимирской области победу одержал кандидат от партии ЛДПР Владимир Сипягин, набрав 57% голосов избирателей, в то время, как действующий губернатор области Светлана Орлова получила лишь 37,5%. Второй кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обошел губернатора Вячеслава Шпорта на выборах в Хабаровском крае. Он набрал 69,6% против 28% у его оппонента.