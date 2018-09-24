Это инопланетяне? Ученые обнаруживают загадочные радиосигналы из далекой галактики

24.09.2018 23:44



За последнее десятилетие ученые были озадачены мощными, миллисекундными вспышками энергии из глубокого космоса. Некоторые ученые считают, что эти «быстрые радиовсплески» или FRB происходят из природных источников, таких как новорожденные нейтронные звезды или черные дыры. Другие считают, что это могут быть сигналы от чуждых цивилизаций, пишет NBCNews.

Одно можно сказать наверняка: FRB более распространены, чем мы когда-либо представляли. В последнем открытии ученые, работающие в рамках инициативы Breakthrough Listen, использовали искусственный интеллект для обнаружения десятков дополнительных FRB, поступающих из FRB 121102, еще нехарактеризованного источника в галактике, находящегося на расстоянии в 3 миллиарда световых лет от Земли.

Так, в августе 2017 года команда Breakthrough Listen обнаружила 21 «быстрый радиовсплеск» от FRB 121102 в течение пяти часов наблюдений, сделанных радиотелескопом в Западной Вирджинии. В своем последнем исследовании, ученые развернули специализированную технику ИИ, известную как глубокое обучение, чтобы увидеть, не были ли упущены какие-либо сигналы в их первоначальных исследованиях.

Эта работа является первым шагом в грандиозных планах инициативы по использованию ИИ для поиска скрытых шаблонов в более крупном море космических сигналов, которые мы можем себе представить - исследования, которые могли бы, наконец, дать ответ на этот вечный вопрос: едины ли мы во Вселенной?

«Это отличный способ разработки тех методов, которые мы в конечном счете хотим использовать для поиска других типов сигналов, которые могут возникнуть в результате деятельности внеземного разума» , - говорит Эндрю Симион (Andrew Siemion), руководитель проекта «Прорыв» и глава «Поиска внеземного интеллекта» (SETI ) Исследовательского центра при Калифорнийском университете в Беркли.

По его словам, он может помочь астрономам найти новые повторяющиеся источники «быстрых радиовсплесков» ближе к Земле, чем FRB 121102. Если будут найдены их более близкие источники, астрономы могут лучше рассмотреть их с помощью оптических и рентгеновских телескопов.