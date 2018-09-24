Аксёнов назвал "ржавыми корытами" корабли ВМС Украины, прошедшие под Крымским мостом

24.09.2018 22:29



По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, те корабли Военно-морских сил Украины, которые недавно прошли под арками Крымского моста, являются "ржавыми корытами". Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook, комментирую переброску Украиной военных кораблей в Азовское море, пишет RT. Он также назвал "печальным зрелищем" то, как смотрелись данные суда на фоне сопровождавших их современных кораблей погранслужбы РФ и "великолепного архитектурного сооружения, Крымского моста".