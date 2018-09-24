Минобороны представило дополнительные сведения о крушении Ил-20

24.09.2018 21:41



Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков представил поминутные данные о нахождении российского самолета ИЛ-20 и истребителя ВВС Израиля в воздушном пространстве Сирии, а также информацию о ракете, которая была выпущена сирийским С-200, пишет РИА Новости.

Так, как следует из данных, зафиксированных комплексом С-400, расположенным на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, один из израильских истребителей находился в одной зоне с Ил-20. После того, как сирийская система ПВО выпустила по нему ракету, F-16 изменил траекторию полета, резко уйдя вверх, в результате чего, система самонаведения ракеты "перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой был российский самолет".

Таким образом, эти данные служат доказательством того, в трагедии с российским Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих, виноваты ВВС Израиля, а все их слабые попытки доказать непричастность к инциденту являются абсолютно ложными.