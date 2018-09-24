Комитет Госдумы по труду одобрил изменения в пенсионное законодательство

24.09.2018 21:18



Комитет Государственной думы по труду и социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять законопроект об изменениях, вносимых в пенсионную реформу в России, во втором чтении, с учетом поправок, пишет РБК. Так, комитет рекомендовал принять все поправки, которые были внесены президентом России Владимиром Путиным, а также изменения, предложенные депутатами партии "Единая Россия", ободренные главой государства.

Напоминаем, что заседание Государственной думы РФ, на котором будет обсуждаться принятие законопроекта о пенсионной реформе в России, состоится 26 сентября.