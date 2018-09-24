Поклонская предложила сохранить пенсионный возраст в стране

24.09.2018 19:41



В связи с тем, что сегодня, 24 сентября, закончился срок, подачи поправок к законопроекту о пенсионной реформе, Наталья Поклонская внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ свои соображения на этот счет, пишет РБК. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Поклонская считает, что пенсионный возраст в России должен быть оставлен на том же уровне, но люди сами должны решать, выходить им на пенсию или оставаться на работе. Тем же, кто собирается продолжить работу, депутат предлагает повышать пенсионные выплаты на 3% за каждый отработанный год.

Также, Поклонская предложила ввести льготы для работодателей, предусматривающих сокращение отчислений в бюджет за тех сотрудников, которые достигли пенсионного возраста. По ее мнению, это поможет защитить работающих после пенсии людей от увольнения.

Еще одним важным пунктом пенсионной реформы Наталья Поклонская считает сохранение возможности для населения выхода не пенсию по достижению 37 летнего стажа, если у человека будет такая необходимость.