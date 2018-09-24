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Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии

24.09.2018 13:48
Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии

Решением молдавского Конституционного суда Игорь Додон был временно отстранен от исполнения обязанностей президента Молдавии, передает РИА Новости. Объясняя это решение, председатель суда Михай Поалелунжь заявил следующее: «Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер».

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