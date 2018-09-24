Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии

24.09.2018 13:48



Решением молдавского Конституционного суда Игорь Додон был временно отстранен от исполнения обязанностей президента Молдавии, передает РИА Новости. Объясняя это решение, председатель суда Михай Поалелунжь заявил следующее: «Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер».