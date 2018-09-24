Владимира Жириновского вызвали на допрос в СБУ

24.09.2018 13:28



СБУ (Служба безопасности Украины) решила вызвать на допрос главу ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает РИА Новости, повестку с соответствующим содержанием обнародовали в официальном издании «Урядовый курьер». Как сообщает СМИ, в ближайший четверг следователь собирается предъявить Жириновскому обвинения, а также допросить его как подозреваемого.

Напомним, что российского политика подозревают в «финансировании терроризма». Как ранее заявляли сотрудники Генпрокуратуры Украины, он призывал «собирать средства для жителей ДНР и ЛНР».