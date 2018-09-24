В течение двух недель Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300

24.09.2018 12:39



В течение двух недель российская сторона планирует передать Сирии современный комплекс ПВО С-300. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Говоря о комплексе С-300, Шойгу заявил: «Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей».

Российский министр также выразил уверенность, что комплекс значительно сможет укрепить боевые возможности ПВО Сирии.