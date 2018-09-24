В Windows обнаружили критическую уязвимость

24.09.2018 12:15



Специалисты обнаружили в компьютерах на Windows уязвимость, из-за которой злоумышленники могут установить на устройства вирусы и вредоносные программы. Как передает РИА Новости, об этом пишут эксперты исследовательской компании Zero Day Initiative. Уточняется, что «слабое место» было найдено в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7. Как уверяют аналитики, подобная «брешь» ставит под угрозу все операционные системы Windows.

Вирус может быть установлен на компьютер после того, как будет открыт файл с данными в формате JET, который специально был создан хакерами.