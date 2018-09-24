Российское правительство подготовит новый пакет мер для борьбы с бедностью

24.09.2018 11:24



О том, что российское правительство может представить новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии в следующем году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В разговоре с РИА Новости она также отметила, что понижение показателя бедности в два раза за шесть лет является одной из самых сложных задач, которые обозначены в майском указе главы России Владимира Путина. Голикова подчеркнула, что, если не будут предприняты какие-либо меры, «то до ее достижения не хватит около полутора процентов».