Экспорт пшеницы из России – это угроза благосостоянию фермеров США, пишут СМИ

24.09.2018 10:24



Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России представляют собой угрозу для благосостояния фермеров США, которые все чаще ощущают трудности, конкурируя на этом рынке. Как передает Газета.ру, статья с соответствующим содержанием была опубликована в Wall Street Journal.

СМИ пишет, что сельское хозяйство в России, несмотря ни на что, процветает. А объем экспорта российской пшеницы за прошлый год преодолел планку в 40 миллионов тонн – и это, как отмечает издание, стало мировым рекордом за последние 25 лет.