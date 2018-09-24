ВМС Украины обвинили РФ в опасном сближении кораблей в Керченском проливе

24.09.2018 06:31



Как заявили в ВМС Украины, во время сопровождения украинских поисково-спасательного судна «Донбасс» и буксира «Корец» через Керченский пролив, военные корабли Российской Федерации проводили опасные маневры и допустили опасное сближение с кораблями Украины, пишет РБК. Также, опасное сближение допустил российский самолет Су-27, который слишком низко пролетел над вышеупомянутыми судами ВМС Украины. Такая информация размещена на странице ведомства в Facebook.