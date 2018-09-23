В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире

23.09.2018 18:07



В Гарадагском районе Баку произошло извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов - Отман-Боздаг. Об этом сообщили на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет РИА Новости.

Сообщается о том, что вулкан начал проявлять активность в девять часов утра 23 сентября, извержение еще продолжается.

Вблизи вулкана появились многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

Последний раз извержение Отман-Боздага было зафиксировано более года назад. В районе вулкана нет населенных пунктов, а непосредственная территория вблизи вулкана является заповедником.