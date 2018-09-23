В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире
В Гарадагском районе Баку произошло извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов - Отман-Боздаг. Об этом сообщили на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет РИА Новости.
Сообщается о том, что вулкан начал проявлять активность в девять часов утра 23 сентября, извержение еще продолжается.
Вблизи вулкана появились многочисленные трещины глубиной до 40 метров.
Последний раз извержение Отман-Боздага было зафиксировано более года назад. В районе вулкана нет населенных пунктов, а непосредственная территория вблизи вулкана является заповедником.
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