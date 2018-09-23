Украинский посол, оскорбивший Путина, вызвал "отвращение" в Польше

23.09.2018 07:08



Как сообщил высокопоставленный источник в правительстве Польши, у Варшавы вызвало "отвращение" заявление посла Украины Андрея Дещицы о том, что только после того, как на территории Польши будут восстановлены памятники украинским националистам, Украина позволит польской стороне проводить поисковые и эксгумационные работы, пишет Газета.ру. Также, в правительстве Польши считают, что Дещица "перешел черту" предъявляя подобный ультиматум.

Ранее, Андрей Дещица потерял место главы Министерства иностранных дел Украины за то, что позволил себе нецензурно выразиться в адрес российского лидера Владимира Путина.