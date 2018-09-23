Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России

23.09.2018 06:28



Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму, два корабля ВМС Украины находятся в исключительной экономической зоне России у берегов Крымского полуострова, пишет ТАСС. Тем не менее нарушение государственной границы России зафиксировано не было. Украинские корабли, которые следуют в сторону Керченского пролива, на безопасном расстоянии сопровождают суда береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.