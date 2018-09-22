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В зоне поиска аргентинской подлодки San Juan обнаружили похожий на нее объект

22.09.2018 06:43
В зоне поиска аргентинской подлодки San Juan обнаружили похожий на нее объект

Глава Министерства обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил, что американская компания Ocean Infinity, которая проводит поиски пропавшей в прошлом году подлодки ВМС Аргентины San Juan, обнаружила объект, похожий по своим размерам на пропавшую субмарину, пишет ТАСС. Объект был обнаружен в зоне поиска подлодки на глубине около 280 метров. Для уточнения полученных данных к объекту будут спущены специальные телеуправляемые аппараты.

Напоминаем, что аргентинская подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На ее борту находились 44 члена экипажа.

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