Евгения Медведева проиграла турнир в Канаде

22.09.2018 06:19



Серебряный призер Олимпиады в Южной Корее и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии "Челленджер" Autumn Classic International в Канаде, пишет РИА Новости. Так, российская фигуристка, которая в настоящее время работает с канадским тренером Брайаном Орсером, лидировала после завершения короткой программы. Но, во время произвольной программы совершила ошибку и упала, потеряв шанс на золотую медаль, уступив ее американской фигуристке Брейди Теннел.