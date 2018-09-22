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Польский телеканал уволил сотрудника за унизительный снимок президента

22.09.2018 05:47
Польский телеканал уволил сотрудника за унизительный снимок президента

Польский телеканал "Белсат" уволил сотрудника, который занимался продвижением канала в социальных сетях за то, что он опубликовал снимок, который признали унизительным для Польши, пишет Газета.ру. Так, на снимке изображены президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп во время подписания документа. Трамп сидит за столом, а Дуда, подписывая бумаги, слегка наклонился над столом. Ряд пользователей социальных сетей назвали снимок унизительным как для президента Польши, так и для страны.

Трамп рассказал о размещении в Польше военной базы США
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