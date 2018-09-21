Ученые определили самое старое из известных животных на Земле

21.09.2018 23:36



Ученые закончили анализ красиво сохранившихся окаменелостей, которые были обнаружены в 2013 году аспирантом Ильей Бобровским на двух ископаемых местах в скалах над Белым морем на северо-западе России. Это исследование положило конец 75-летней дискуссии о природе этих организмов, живших, предположительно, от 570 до 540 миллионов лет назад, пишет АВС.

По словам международной команды ученых, проводивших исследования, существа, сохранившиеся в окаменелостях, известные как Дикинсонии, являются одними из самых ранних известных животных в геологической летописи. Их истинная идентичность - одна из величайших тайн эволюции - наконец, была раскрыта извлеченными древними жировыми молекулами холестерина, который является отличительной чертой животных.

Дикинсония была мягким существом, которое принадлежало к группе из 80 организмов, известной как Эдиакарская биота. Они жили в то время, когда жизнь внезапно совершила скачек, превысив размер от микроскопических организмов до 2-метровых существ.

«Эдикарская биота - это когда жизнь стала очень большой, очень быстро», - сказал д-р Йохен Брокс из Австралийского национального университета, который производил исследования организмов. «Тогда 540 миллионов лет назад они вымерли. После этого мы начинаем видеть окаменелости животных с когтями, доспехами и зубами в так называемом кембрийском взрыве. Если мы хотим понять, откуда мы пришли, как эволюционировали животные, когда они эволюционировали, нам действительно нужно знать, что такое эти странные существа».

Первые эдиакарские окаменелости были обнаружены на холмах Эдиакара в хребтах Флиндерс в Австралии в 1946 году. С тех пор ученые спорили о том, являются ли эдиакарские окаменелости остатками лишайника, гриба, гигантской амебы, животного или просто неудачного эксперимента эволюции.