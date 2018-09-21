Британские СМИ рассказали о плане тайно перевезти Ассанжа в Россию

21.09.2018 22:19



Британское издание The Guardian рассказало о секретном плане российских дипломатов тайно перевезти в страну главу WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в настоящее время находится в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет ТАСС.

Тем не менее в МИД РФ категорически опровергли данную публикацию. По информации опубликованной на официальном сайте ведомства, дипломаты из посольства России в Лондоне не контактировали с представителями Джулиана Ассанжа или сотрудниками посольства Эквадора для совершения попытки вывоза его с территории посольства в Великобритании.