Военный эксперт прокомментировал сообщения СМИ о "божественном оружии" России

21.09.2018 21:55



"Божественное оружие" Советского союза миномёт 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровая гаубица 2С7 "Пион" являются уникальными артиллерийскими системами, которые могут стрелять ядерными снарядами. По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, который прокомментировал статью американского издания The National Interest о модернизации Россией данного вида вооружений, именно этот факт мог стать основной причиной для возвращения в строй этих систем, пишет RT.