Сбербанк объяснил снижение депозитов в валюте на $1 млрд

21.09.2018 20:59



Клиенты Сбербанка вывели со своих валютных депозитных счетов порядка $1,2 млрд. Тем не менее в кредитной организации называют данный отток валютных вкладов "управляемой эволюцией баланса банка". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка. Также, по информации официального представителя банка, Сбербанк повысил ставки по вкладам, которые совершаются в долларах. Теперь максимальная ставка по ним установлена на уровне 2%.