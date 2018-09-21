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Песков опроверг сообщения о нежелании Путина отвечать на звонки Асада

21.09.2018 19:57
Песков опроверг сообщения о нежелании Путина отвечать на звонки Асада

В пресс-службе Кремля заявили, что сообщения, которые распространяют некоторые СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы не принимает звонки от сирийского лидера Башара Асада не соответствуют действительности, пишет Интерфакс. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, Песков сообщил, что президент владеет всей необходимой информацией по ситуации с российским Ил-20, но за разъяснениями и комментариями он просил журналистов обращаться в Министерство обороны РФ.

Ранее, в израильских СМИ появилась информация о том, что президент Сирии Башар Асад якобы пытался связаться с российским лидером после произошедшей трагедии с Ил-20, но Владимир Путин не захотел отвечать на его звонки. В своих сообщениях СМИ ссылаются на министра развития Исраэла Каца.

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