Ученые впервые вырастили человеческий пищевод в лаборатории

21.09.2018 07:28



Ученые, работающие над биоинженерией всей желудочно-кишечной системы человека в лаборатории, теперь сообщают о применении плюрипотентных стволовых клеток для выращивания человеческих органоидов пищевода. Это первый раз, когда ученые смогли полностью вырастить человеческую пищеводную ткань из плюрипотентных стволовых клеток (PSC), которые могут образовывать любой тип ткани в организме, пишет ScienceDaily.

Исследование является последним достижением исследователей из Детского центра Цинциннати для стволовых клеток и органоидной медицины, США. Центр разрабатывает новые способы изучения врожденных дефектов и заболеваний, которые влияют на миллионы людей с желудочно-кишечными расстройствами, такими как рефлюкс в желудке, рак и т. д. Ученые Центра уже использовали PSC для биоинженерии кишечника человека, желудка, толстой кишки и печени.

«Нарушения пищевода и трахеи достаточно распространены у людей, так что органоидные модели человеческого пищевода могут быть очень полезными», - сказал Джим Уэллс, главный научный сотрудник Центра и ведущий исследователь работы. «Помимо новой модели для исследования врожденных дефектов, таких как атрезия пищевода, органоиды могут использоваться для изучения таких заболеваний, как эозинофильный эзофагит и метаплазия Барретта, или в биоинженерии».

В данном исследовании принимали участия специалисты, работающие в отделах биологии развития, онкологии, аллергии и иммунологии и эндокринологии Центра.