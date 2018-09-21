Депутаты ЛДПР предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

21.09.2018 06:52



Депутаты от партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, предусматривающий, что страховые компании должны взять на себя все расходы на возмещение убытков по ДТП, а также судебные издержки, вне зависимости от того, имеет ли виновный в ДТП страховой полис, пишет РИА Новости. Таким образом, "бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования".