Петров и Боширов были арестованы в Нидерландах

21.09.2018 05:57



Международная группа расследований Bellingcat и издание The Insider опубликовали вторую часть совместного расследования о личностях россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых спецслужбы Великобритании обвиняют в покушении на Скрипалей, пишет РБК. Так, в соответствии с полученными данными весной текущего года Петров и Боширов были арестованы правоохранительными органами Нидерланодов в тот момент, когда они направлялись в лабораторию в швейцарском городе Шпиц. Данная лаборатория сотрудничает с ОЗХО в расследовании химатак в Сирии. Как заявляет полиция Нидерландов, у задержанных были изъяты приспособления для взлома компьютерной сети. Они были департированы в Россию.