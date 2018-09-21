Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города

Ранее, граждане Вероны выразили недовольство поспешностью принятого мэром города решения о присвоении Порошенко звания почетного гражданина Вероны, и даже устроили протестные митинги, критикуя действия властей Украины на территории Донбасса.

Городские власти Вероны решили лишить украинского лидера Петра Порошенко звания почетного гражданина города, пишет РБК. Такой информацией поделился со СМИ член городского совета Вито Коменсини.

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