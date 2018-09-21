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Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города

21.09.2018 05:26
Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города

Городские власти Вероны решили лишить украинского лидера Петра Порошенко звания почетного гражданина города, пишет РБК. Такой информацией поделился со СМИ член городского совета Вито Коменсини.

Ранее, граждане Вероны выразили недовольство поспешностью принятого мэром города решения о присвоении Порошенко звания почетного гражданина Вероны, и даже устроили протестные митинги, критикуя действия властей Украины на территории Донбасса.

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