В Танзании крушение парома привело к гибели 40 человек

20.09.2018 23:48



Фото: africa.cgtn.com

На озере Виктория (на территории Танзании) перевернулся паром, на котором находилось около 400 человек, передает Life.ru.

По данным издания, перевозчик превысил лимит при перевозке, взяв на борт большее количество пассажиров чем было предусмотрено, поэтому паром был сильно перегружен. Точное количество людей, находившихся на борту судна пока не известно. На данный момент сообщается о 40 погибших.

Паром перевернулся недалеко от берега между островами Юкора и Буголора. Более ста человек были спасены почти сразу, 32 из них находятся в критическом состоянии. Один из чиновников рассказал агентству Reuters о том, что погибших может быть гораздо больше. Проводимая на месте ЧП поисково-спасательная операция приостановлена до рассвета.