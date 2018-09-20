Французский суд отправил Ле Пен к психиатру
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен должна будет пройти психиатрическую экспертизу по решению французского суда, пишет Интерфакс. Такое предписание суд вынес за то, что ранее, Ле Пен опубликовала в своем Twitter фотографии о казнях, которые совершают террористы, запрещенной в России группировки "Исламское государство". Тем не менее, политик не намерена подчиняться решению суда. Она остро отреагировала на данное решение, заявив следующее:
"За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая "система правосудия" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?"
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