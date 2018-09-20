США расширили антироссийский санкционный список

20.09.2018 22:16



В соответствии с указом, подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом об ужесточении антироссийского санкционного режима, государственный секретарь США ввел санкционные ограничения против еще 33 российских физических лиц, которые связаны с оборонными или разведывательными ведомствами России, пишет RT. По его словам, данные санкции не вводят ограничения непосредственно против этих 33 россиян. Они ограничивают возможность ведения с ними какой-либо деятельности.