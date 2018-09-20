Минобороны подтвердило подлинность документов по ракете, сбившей МН-17

20.09.2018 21:59



Министерство обороны России заявило, что подлинность опубликованных документов по украинской ракете, с помощью которой был сбит малайзийский Boeing МН-17, не подлежит сомнению, пишет Российская газета. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В нем подчеркивается уникальность представленных данных. Также, в Минобороне заявили, что готовы провести дополнительные экспертизы, если это будет необходимо.