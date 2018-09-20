Порошенко пообещал убрать российский флот из Крыма

20.09.2018 21:14



После того, как Украина вернет Крымский полуостров в состав страны, база Черноморского флота России в Севастополе будет ликвидирована. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время своего ежегодного обращения к Верховной Раде, пишет РБК. Так, президент сообщил, что из Конституции Украины будет вычеркнута статья, в соответствии с которой появилось правовое основание для базирования на территории страны российского флота.