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Восточный экономический форум

Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения санкционного режима против России

20.09.2018 20:49
Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения санкционного режима против России

Американский лидер Дональд Трамп наделил главу Министерства финансов США Стивена Мнучина специальными полномочиями для ужесточения режима выполнения санкционных ограничений, введенных в отношении России, пишет РИА Новости. Президент США подписал соответствующий указ. Документ подразумевает запрет на выполнение финансовых операций с физическими и юридическими лицами, включенными в антироссийский санкционный список, отказ во въезде на территорию США, а также возможность блокировки активов и собственности попавших под санкции. 

Дональд Трамп может ввести новые санкции против России
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