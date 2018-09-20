Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения санкционного режима против России

20.09.2018 20:49



Американский лидер Дональд Трамп наделил главу Министерства финансов США Стивена Мнучина специальными полномочиями для ужесточения режима выполнения санкционных ограничений, введенных в отношении России, пишет РИА Новости. Президент США подписал соответствующий указ. Документ подразумевает запрет на выполнение финансовых операций с физическими и юридическими лицами, включенными в антироссийский санкционный список, отказ во въезде на территорию США, а также возможность блокировки активов и собственности попавших под санкции.