Захарова анонсировала получение новой информации о крушении Ил-20 в Сирии

20.09.2018 19:49



В самое ближайшее время МИД РФ опубликует новые данные о трагедии, произошедшей с российским самолетом Ил-20 в Сирии, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, новые данные разъяснят участие в произошедшем инциденте израильских истребителей. Также, Мария Захарова прокомментировала действия военных пилотов Израиля во время трагедии.