Ученые идентифицируют три причины смещения оси вращения Земли

20.09.2018 06:55



Земля - ​​не идеальная сфера. Когда она вращается по своей оси вращения - воображаемой линии, проходящей через Северный и Южный полюса - она дрейфует и качается. Измерения проведенные в 20-м веке показывают, что земная ось дрейфует на расстояние около 10 сантиметров в год. В течение столетия это расстояние увеличивается до 10-11 метров, пишет ScienceDaily.

Используя наблюдательные и модельные данные, охватывающие весь 20-й век, ученые NASA впервые определили три широко классифицированных процесса, ответственных за этот дрейф. Это современные потери массы ледников, в основном в Гренландии, послеледниковый отскок, и мантийная конвекция.

«Традиционное объяснение состоит в том, что один процесс, послеледниковый отскок, который представляет собой реакцию твердой поверхности планеты на отступление ледниковых массивов, отвечает за движение оси вращения Земли. Но в последнее время многие исследователи предположили, что другие процессы могут иметь потенциально большие последствия для него», - сказал первый автор исследования Surendra Adhikari из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. «Мы собрали модели для набора процессов, которые считаются важными для движения оси вращения. Мы определили не один, а три набора процессов, которые имеют решающее значение. И таяние глобальной криосферы, особенно Гренландии, является главным из них».