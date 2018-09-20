В России создадут многоразовую ракету-носитель

20.09.2018 06:18



О планах создания в России многоразовой ракеты-носителя рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований. Многоразовая крылатая ступень ракеты будет возвращаться на космодром со скоростью гиперзвука. Как сообщили представители Фонда, за основу вновь создаваемой ракеты будет взят проект "Байкал", который разрабатывался Центром им. Хруничева. Сотрудники Фонда планируют создать полноценный демонстратор ракеты, который сможет пройти все необходимые испытания, в течение четырех лет.