Командующий ВВС Израиля привезет в Москву доклад о крушении Ил-20

20.09.2018 05:45



Во время своего приезда в Москву командующий Военно-воздушными силами Израиля, генерал-майор ​Амикам Норкин представит доклад о крушении Ил-20 над Средиземным морем, пишет РБК. Такая информация поступила от пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее, Министерство обороны России обвинило Израиль в том, что его истребители F-16 фактически подставили российский Ил-20 под ракетный обстрел ПВО Сирии. Израиль данные обвинения категорически отрицает, настаивая, что в гибели российских военных виновата сирийская сторона.