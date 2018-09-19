Борец из РФ стал золотым призером Чемпионата мира в Словакии

19.09.2018 23:59



Фото: osporte.online

Борец греко-римского стиля Александр Комаров из Российской Федерации стал победителем ЧМ среди юниоров. Соревнование прошло в городе Трнава (Словакия).

Комаров завоевал золотую медаль среди борцов в весовой категории до 82 кг.

Российский спортсмен в схватке одолел Эндрю Дугласа Берейесу из Соединенных Штатов.

Бронзовая медаль в весе до 72 кг досталась россиянину Магомеду Ярбилову.

Еще один представитель Российской Федерации Артур Саргсян занял третье место в категории до 97 кг, передает РЕН ТВ.