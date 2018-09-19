Внешняя конкуренция порождает больше доверия среди коллег

19.09.2018 23:24



Работа в конкурентной отрасли способствует повышению уровня доверия среди работников, показывает новое исследование ученых из Университета Британской Колумбии, Принстонского университета и Университета Экс-Марсель, пишет phys.org.

Это явление было определено с использованием данных из США и Германии в нескольких обрабатывающих отраслях. Авторы предполагают, что более интенсивная конкуренция в отрасли приводит к более просоциальному поведению, например, к более высокой степени доверия, сотрудничества и добровольчества в компании.

«На конкурентных рынках работодатели, неспособные выявить такое совместное поведение, скорее всего, будут не конкурентоспособны по сравнению с теми, кто более успешен в этом», - сказал Патрик Франсуа, ведущий автор и профессор Ванкуверской школы экономики в Университете Британской Колумбии. «Просоциальное поведение со стороны сотрудников делает их более продуктивными, что хорошо для бизнеса».

По мнению исследователей, истоки просоциального поведения среди людей до сих пор плохо изучены, но указывают на конкуренцию между фирмами как потенциальный фактор, поддерживающий культурную эволюцию.