Правительство увеличит МРОТ и пособие по безработице

19.09.2018 22:53



Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Правительство РФ приняло решение увеличить минимальный размер оплаты труда до 11280 рублей, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал 2018 года, пишет РБК. Изменение вступит в силу с 1 января 2019 года. Также, с 2019 года будут увеличены минимальный и максимальный размер выплачиваемого пособия по безработице. Так, минимальный размер поднимут до 1500 рублей в месяц, а максимальные выплаты будут доведены до 8000 рублей.