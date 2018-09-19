Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы

19.09.2018 21:38



Фото: whoiswho.dp.ru

Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписан указ о назначении Владимира Кожина представителем в Совете Федерации (СФ) от исполнительного органа власти Москвы, передает АГН "Москва".

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - указано в документе, опубликованном на официальном веб-ресурсе мэра и правительства Москвы.

Прежде представителем в СФ от исполнительного органа государственной власти Москвы был Владимир Долгих.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новое правительство города.