Названы сроки наступления нового мирового финансового кризиса

19.09.2018 21:16



Новый мировой финансовый кризис может наступить уже в течение двух лет. Об этом сообщил глава крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио, пишет газета Известия. По его словам, основными предвестникам глобальных потрясений являются низкие процентные ставки, увеличение стоимости активов и ужесточение монетарной политики государств. Далио подчеркивает, что как раз сейчас можно наблюдать наличие всех этих признаков, что, в конечном итоге, приведет к глобальному финансовому кризису.