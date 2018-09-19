В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

19.09.2018 20:16



В Министерстве обороны РФ подтвердили факт крушения сверхзвукового истребителя МиГ-31 в Нижегородской области, пишет Интерфакс. По официальным данным предварительной причиной крушения названа техническая неисправность машины. Также, в ведомстве сообщили, что оба пилота, которые приняли решение катапультироваться, живы. Комиссия министерства разбирается с причинами, приведшими к крушению истребителя.