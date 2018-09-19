Памфилова расплакалась после заявления о выборах в Приморье

19.09.2018 19:59



ЦИК рекомендует отменить результаты второго тура губернаторских выборов в Приморском крае, признав результаты прошедших выборов недействительными, пишет РБК. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Также, общаясь с журналистами после официальной части заседания ЦИК, она назвала прошедшие выборы в Приморье "ударом под дых", перечеркивающим всю огромную работу, проделанную ЦИК и расплакалась.

Также, глава ЦИК подчеркнула, что данное решение комиссии будет сигналом для всех других регионов, что при обнаружении нарушений во время вторых туров выборов "спуску никому не будет". Честные и прозрачные выборы - это принципиальная позиция ЦИК, которую поддерживает глава государства Владимир Путин.