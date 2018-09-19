Путин встретился с вновь избранными главами регионов России

19.09.2018 06:12



Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с теми главами регионов России, которые были избраны во время первого тура в единый день голосования 9 сентября, пишет ТАСС. Глава государства поздравил присутствующих на встрече с избранием и призвал губернаторов приступить к работе в максимально короткие сроки. Также, Владимир Путин напомнил, что необходимо формировать свои команды основываясь на не на общих политических взглядах, а исходя из единых целей.