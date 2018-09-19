Комиссия ЦИК прибыла в Приморский край

19.09.2018 05:25



Комиссия ЦИК прибыла во Владивосток и уже приступила к работе, пишет РИА Новости. Члены комиссии проверят многочисленные жалобы о нарушениях во время второго тура губернаторских выборов в Приморье. Так, два члена комиссии уже выехали на проверки в районы Приморья, еще двое работают во Владивостоке. Также, члены комиссии проведут встречи с кандидатами в губернаторы Приморского края Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко.