В документах об украинской ракете, сбившей МН17, нашли нестыковки

18.09.2018 23:57



В документах о производстве украинской ракеты "Бук", с помощью которой был сбит малайзийский МН17 над территорией Донбасса, "Новая газета" нашла нестыковки. Так, в опубликованных Министерством обороны России документах, указано, что ракета была собрана 24.12.1986 года, а дата заполнения "восстановленного документа" 14.01.1986 год. Также, Новая обращает внимание на разное написание цифры "два" в тексте документа и в оглавлении ведомости, и указывает, что две последние цифры в оглавлении написаны более светлыми чернилами.