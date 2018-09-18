США не будут вводить санкции против компаний, участвующих в "Северном потоке - 2"

18.09.2018 23:34



Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США не собираются вводить санкционные ограничения против тех компаний, которые задействованы в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2", пишет ТАСС. Об этом президент США сообщил перед своей встречей с президентом Польше Анджеем Дудой. Также, Трамп в очередной раз выразил сожаление по поводу того, что Германия платит миллиарды долларов за российский газ.